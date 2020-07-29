В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля

Изменение стоимости новых автомобилей на российском рынке происходит регулярно, на что указывают регулярные отчеты аналитиков.

Удорожание новых машин происходит постепенно, и только «АвтоВАЗ» с начала года несколько раз переписывал стоимость Лад.

В результате по итогам первого полугодия 2020 года, как сообщили аналитики «Автостат», средняя цена авто выросла.

В указанный период новая машина в России предлагалась по цене 1 676 000 рублей в среднем.

Больше всех подорожали иномарки, средневзвешенная стоимость которых составила 1 962 000 рублей, что на 9,1% больше, чем за шесть месяцев 2019 года.

Отечественные легковушки продавались в среднем за 700 тыс. рублей, а это на 6,3% больше.