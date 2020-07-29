В России разрабатывается законопроект об использовании алкозамков

Предложение устанавливать в автомобили алкозамки поступило от Минпроторга, где уже разрабатывают соответствующий проект.

Как сообщается, проект планируют подготовить к 1 октября. В нем предложат устанавливать алкозамки, которые будут блокировать автомобиль, если система зафиксирует водителя в салоне в нетрезвом состоянии.

Наряду с нововведениями планируется разработать и меры по стимулированию массового внедрения в машины алкозамков.

Стоит отметить, что установка системы, которая не допускает к управлению нетрезвых водителей, уже практикуется в некоторых странах и с 2022 года будет обязательной для стран Европы.

В России ранее уже запускали подобные проекты в тестовом режиме, внедряя алкозамки в школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области.

Внедрение алкозамков конечно же повлияет и на стоимость автомобиля.