Новый Kia Sportage замечен во время дорожных тестов

В этом месяце в Сети появились еще одни шпионские снимки кроссовера Kia Sportage новой генерации.

В частности, в распоряжении зарубежного издания оказалось новое фото тестового прототипа автомобиля, на котором видна задняя часть в камуфляже.

Необычным в этом автомобиле стало то, что сфотографированный экземпляр имеет удлиненную колесную базу.

Как сообщает источник, на тестах был обычный кроссовер и удлиненный. Предположительно, модель следующего поколения появится на рынке в следующем году, причем удлиненный вариант, как ожидается, будет предназначен для китайского рынка.

Стоит отметить, что новый Kia Sportage должен был выйти в этом году, но из-за разногласий в плане дизайна, проект отложили.

Стоит ожидать, что новый Kia Sportage получит измененный дизайн, а также обновленный или даже полностью новый салон.

Что касается моторной гаммы, то вероятно она тоже изменится. Никаких других подробностей о проекте пока не приводят.