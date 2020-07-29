Аренда автомобиля в Яндекс Такси

Некоторым водителям хорошо зарабатывать в Яндекс Такси мешает отсутствие автомобиля. Для решения этой задачи можно взять транспортное средство в аренду. Высокий уровень дохода таксистов позволяет со временем купить свою машину или продолжить работать на арендованном автотранспорте. Также можно сдать собственное транспортное средство и получать с этого доход. В каждой из описанных ситуаций требуется выполнение ряда условий. Разберемся, что следует знать и сделать, чтобы пройти отбор и стать частью команды сервиса.

Преимущества аренды машины компании

Аренда автомобиля – наилучший вариант для людей, у которых нет транспортного средства или оно не подходит для работы по каким-то критериям. Пройдя подключение к Яндекс Такси на арендованной машине стоит выделить следующие плюсы:

Вы получаете автотранспорт с желтыми номерами. Согласно статистическим исследованиям, такие машины пользуются особым спросом у пассажиров;

Несмотря на комиссионные сборы, можно неплохо сэкономить посредством удобных тарифов сервиса;

Вы начинаете зарабатывать деньги сразу же после получения автотранспортного средства;

Существенно экономите на обслуживании машины.

Как показывает практика, даже завышенный тариф за аренду обеспечивает таксистам неплохой доход. Расходы арендатора компенсируются плюсами сотрудничества с Яндекс Такси – оперативным поиском пассажиров, выгодными заказами и свободным графиком.

Если прочитать отзывы водителей, которые прошли подключение к Яндекс Такси онлайн в Москве, то поймете насколько удобно и выгодно сотрудничать с сервисом по такой схеме. Привлекательность транспортного средства, большой выбор заказов и заметность на дорогах – основные плюсы работы на арендованной машине.

Для водителей с высоким рейтингом сервис предоставляет самые выгодные условия сотрудничества. В случае ДТП компания обо всем позаботится. Вам потребуется только доставить пассажира в указанное место.

Условия работы на арендованном авто

Перед тем, как получить лицензию и пройти подключение к Яндекс Такси, следует познакомиться с основными условиями такого предложения. Особенности работы на арендованной машине будут следующими:

подключение к Яндекс Такси напрямую или через компанию-посредника занимает минимум времени;

некоторые фирмы берут залог за машину, который возвращается таксисту при отсутствии нарушений с его стороны;

стандартная ставка аренды составляет порядка 1400 руб. в сутки;

водитель Яндекс Такси должен соответствовать ряду критериев, которые мы перечислим ниже.

Условия работы на арендованном транспортном средстве могут меняться в зависимости от таксопарка. Однако основными требованиями являются следующие:

возраст – от 23 лет;

гражданство РФ;

знание русского языка;

отсутствие судимости;

регистрация в городе, где он планирует осуществлять пассажироперевозки;

стаж вождения – не менее 3-х лет.

Дополнительно водитель должен пройти экзамен. Обычно проверяется ориентирование в местности и знание дорожной этики.

Лучшие условия аренды авто в таксопарке «Зеленый Свет»

Таксопарк «Зеленый Свет» является официальным партнером Яндекс Такси. Высокий рейтинг компании – результат солидного опыта работы в таксомоторной сфере. Стабильные выплаты водителям, работающим на арендованном легковом или грузовом автомобиле после подключения в Яндекс Такси, гарантированы.

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