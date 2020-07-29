Аренда автомобиля в Яндекс Такси

Некоторым водителям хорошо зарабатывать в Яндекс Такси мешает отсутствие автомобиля. Для решения этой задачи можно взять транспортное средство в аренду. Высокий уровень дохода таксистов позволяет со временем купить свою машину или продолжить работать на арендованном автотранспорте. Также можно сдать собственное транспортное средство и получать с этого доход. В каждой из описанных ситуаций требуется выполнение ряда условий. Разберемся, что следует знать и сделать, чтобы пройти отбор и стать частью команды сервиса.
Преимущества аренды машины компании
Аренда автомобиля – наилучший вариант для людей, у которых нет транспортного средства или оно не подходит для работы по каким-то критериям. Пройдя подключение к Яндекс Такси на арендованной машине стоит выделить следующие плюсы:
- Вы получаете автотранспорт с желтыми номерами. Согласно статистическим исследованиям, такие машины пользуются особым спросом у пассажиров;
- Несмотря на комиссионные сборы, можно неплохо сэкономить посредством удобных тарифов сервиса;
- Вы начинаете зарабатывать деньги сразу же после получения автотранспортного средства;
- Существенно экономите на обслуживании машины.
Как показывает практика, даже завышенный тариф за аренду обеспечивает таксистам неплохой доход. Расходы арендатора компенсируются плюсами сотрудничества с Яндекс Такси – оперативным поиском пассажиров, выгодными заказами и свободным графиком.
Если прочитать отзывы водителей, которые прошли подключение к Яндекс Такси онлайн в Москве, то поймете насколько удобно и выгодно сотрудничать с сервисом по такой схеме. Привлекательность транспортного средства, большой выбор заказов и заметность на дорогах – основные плюсы работы на арендованной машине.
Для водителей с высоким рейтингом сервис предоставляет самые выгодные условия сотрудничества. В случае ДТП компания обо всем позаботится. Вам потребуется только доставить пассажира в указанное место.
Условия работы на арендованном авто
Перед тем, как получить лицензию и пройти подключение к Яндекс Такси, следует познакомиться с основными условиями такого предложения. Особенности работы на арендованной машине будут следующими:
- подключение к Яндекс Такси напрямую или через компанию-посредника занимает минимум времени;
- некоторые фирмы берут залог за машину, который возвращается таксисту при отсутствии нарушений с его стороны;
- стандартная ставка аренды составляет порядка 1400 руб. в сутки;
- водитель Яндекс Такси должен соответствовать ряду критериев, которые мы перечислим ниже.
Условия работы на арендованном транспортном средстве могут меняться в зависимости от таксопарка. Однако основными требованиями являются следующие:
- возраст – от 23 лет;
- гражданство РФ;
- знание русского языка;
- отсутствие судимости;
- регистрация в городе, где он планирует осуществлять пассажироперевозки;
- стаж вождения – не менее 3-х лет.
Дополнительно водитель должен пройти экзамен. Обычно проверяется ориентирование в местности и знание дорожной этики.
Лучшие условия аренды авто в таксопарке «Зеленый Свет»
Таксопарк «Зеленый Свет» является официальным партнером Яндекс Такси. Высокий рейтинг компании – результат солидного опыта работы в таксомоторной сфере. Стабильные выплаты водителям, работающим на арендованном легковом или грузовом автомобиле после подключения в Яндекс Такси, гарантированы.
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