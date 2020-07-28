Подготовка шин к хранению и соблюдение необходимых условий

Сезонное хранение шин – это вопрос, который каждый автомобилист решает по-своему. Но то, что 2 раза в год мы все мучаемся традиционным «куда их деть?», говоря о шинах, это факт для всех владельцев авто в Москве. Предлагаем решить проблему раз и навсегда – рассказываем о правильном хранении автомобильной резины.

Чтобы понять, где лучше всего хранить резину, надо знать, какие условия являются наиболее важными для ее сохранности.

Отсутствие ультрафиолета – на шины не должны попадать прямые солнечные лучи.

Место хранения должно быть чистым, как и сами шины (их обязательно нужно предварительно помыть перед).

Хранить резину нужно при определенной температуре – от +10 до +25 градусов по Цельсию.

Влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

Хранить шины лучше в чехлах, чтобы избежать попадания пыли.

Наилучшие условия для сезонного хранения шин будут на теплом складе, таком как Чердак. Здесь проводится уборка трижды в неделю, постоянные проветривания и обеспечен стабильный температурный режим +18-20 градусов. А самое главное – полная безопасность, так как клад оснащен системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной.

Подготовка шин к хранению состоит из нескольких несложных этапов. Не пренебрегайте ими, чтобы шины оставались такими же новыми и износостойкими. Что обязательно нужно сделать, перед тем, как отдать колеса на хранение:

Маркировка шин. Здесь все просто: чтобы балансировка колес оставалась примерно одинаковой, лучше не переставлять колеса и закрепить за ними их место. Поэтому, снимая колесо с автомобиля, тут же промаркируйте его место: “ЛП” – левое переднее, “ПП” – правое переднее и т.д. Если вы будете хранить шины без дисков, то сначала их нужно разбортировать, то есть снять с дисков. Это важно сделать именно до промывки, чтобы нигде не осталась грязь. Очистка шин. Тщательно помойте шины и проследите, чтобы в протекторе не осталось комков засохшей грязи или мелких камней. Сушка шин. Особенное внимание уделите тщательной просушке: нигде не должно остаться влаги. Будет не лишним обработать шины консервирующими составами, например, силиконовой смазкой. Упакуйте шины в чехлы или специальные автомобильные пакеты. Это необязательно, но обеспечит дополнительную защиту от пыли. Помните, что чехлы или пакеты должны пропускать воздух. В случае хранения шин на дисках сложенными друг на друга – снизьте давление до 1,4-1,5 атм.

После того, как вы провели подготовку к хранению, отдайте их на тёплый склад, такой как Чердак. Здесь обеспечены идеальные условия для хранения колес. Цена на хранение шин будет выгодно отличаться от стандартных шинных отелей, а также у Чердака можно заказать сервис доставки колес прямо домой.

Забудьте про мучительный вопрос: «Куда деть шины на сезонное хранение?», пользуйтесь современными сервисами и не забывайте грамотно подготовить колеса к длительному хранению.