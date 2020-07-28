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Автогигант General Motors собирается создать новую марку

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У американского концерна скоро появится новый бренд, о чем стало известно благодаря патентному бюро в Австралии.
Именно туда General Motors подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков. В частности, там были зарегистрированы названия GM Special Vehicles (GMSV) и SV Specialty Vehicles.

По информации местных СМИ, регистрация таких товарных знаков это подготовка к появлению нового автобренда.

По предварительным данным, бренд GMSV будет охватывать сегмент товаров и услуг, которые относятся не только к автомобилям, но и другой технике, а также запчастям и аксессуарам.

General Motors
Tvoe-avto.com
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