Автогигант General Motors собирается создать новую марку

У американского концерна скоро появится новый бренд, о чем стало известно благодаря патентному бюро в Австралии.

Именно туда General Motors подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков. В частности, там были зарегистрированы названия GM Special Vehicles (GMSV) и SV Specialty Vehicles.

По информации местных СМИ, регистрация таких товарных знаков это подготовка к появлению нового автобренда.

По предварительным данным, бренд GMSV будет охватывать сегмент товаров и услуг, которые относятся не только к автомобилям, но и другой технике, а также запчастям и аксессуарам.