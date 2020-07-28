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Названы цены на новый MINI John Cooper Works Countryman для РФ

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Марка MINI рассекретила обновленную версию своей модели MINI John Cooper Works Countryman, а также рассказал, во сколько обойдется новинка россиянам.
Автомобиль MINI John Cooper Works Countryman на российском рынке предложат по цене от 3,15 млн рублей.

За эти деньги в машине будет предлагаться специальная версия турбомотора, получившая технологию технологией MINI TwinPower Turbo, а также независимую систему охлаждения.

Мощность четырехцилиндрового агрегата составит 306 л.с. при 450 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой будет работать 8-скоростной автомат Steptronic Sport и полный привод ALL4.

С этим двигателем автомобиль разгонится до первой сотни за 5,1 секунды. Отличается такая модификация модели иными настройками амортизаторов и рулевого управления.

Кроме этого, в MINI John Cooper Works Countryman установлена спортивная выхлопная система, иная решетка радиатора и оптика, а за дополнительную плату будет доступна адаптивное шасси, адаптивные светодиодные фары с подсветкой поворотов и матричный дальний свет.

Цветовая гамма будет представлена вариантами White Silver и Sage Green.

mini MINI John Cooper Works Countryman
Tvoe-avto.com
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