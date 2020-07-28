Кроссовер в «заряженной» модификации уже предлагается для заказа на российском рынке.

Кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 оценили в 4,3 миллиона рублей за вариант с турбомотором и спортивными элементами.

Автомобиль Mercedes-AMG GLB 35 укомплектован двухлитровым ДВС с турбиной, который выдает 306 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой работает 8-ступенчатый робот и система привода на все колеса с муфтой на задней оси.

Разгоняется заряженная версия модели до первой сотни за 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

От обычной версии «заряженный» кроссовер отличается иным передним и задним бампером, колесными дисками, подвеской и тормозной системой.

В салоне Mercedes-AMG GLB 35 устанавливается спортивный руль AMG и кресла с улучшенной боковой поддержкой.

В списке оснащенности заявлен климат-контроль на две зоны, светодиодные фары, камера заднего вида, колесные диски на 19 дюймов, а также цифровая панель приборов и многое другое.