Hongqi впервые показал новый флагманский кроссовер E-HS9

Премиальная марка Hongqi готовит к выходу новый кроссовер, который в модельном ряду займет место флагмана.

Эту новинку компания уже показала на фотографиях, рассекретив некоторые подробности. Hongqi впервые показал новый флагманский кроссовер с названием E-HS9.

Этот автомобиль получит длину пять метров, а его дизайн выполнят в стилистике концепта Hongqi E115. Этот прототип был представлен общественности в прошлом году в рамках мотор-шоу во Франкфурте.

Стоит отметить, что в разработке дизайна автомобиля участвовал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Фотографии салона компания не опубликовала, но в Сети были опубликованы шпионские снимки.

В интерьере модели установлено три экрана, предназначенных для мультимедийной системы, климат-контроля и приборов.

Флагманский E-HS9 будет электромобилем, у которого в зависимости от версии будет две установки.

В составе первой будет два электродвигателя по 218 л.с. каждый, а во второй мотор на передней оси получит мощность 218 л.с., а на задней оси будет 333-сильный электродвигатель.

В этом случае суммарная отдача составит 551 л.с. Запас хода электрического кроссовера составит более 500 км.

Сначала на рынок выйдет электрическая версия кроссовера, а позднее планируется представить бензиновый вариант модели.