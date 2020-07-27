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Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей

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О новой отзывной кампании на территории РФ 27 июля сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства указано, что Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей, среди которых модели Mercedes-Benz S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217).

Отзывными стали 1019 моделей, которые были проданы на российском рынке в период с 2017 по 2019 годы.

Согласно данным ведомства, в указанных автомобилях требуется замена заглушек двигателя.

Выяснилось, что заглушки могли быть выполнены из материала, который может не выдержать максимальные нагрузки при движении.

Владельцы отзывных машин получат уведомления о необходимости посетить ближайший дилерский для выполнения необходимых работ. Замену заглушек двигателя будут производить за счет компании.

mercedes-benz отзыв в России
Tvoe-avto.com
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