Сервис по аренде авто с возможностью выкупа

Аренда автомобиля с выкупом представляет собой удобный вариант получения транспорта в случае невозможности его полной оплаты и оформления кредита. Если правильно выбрать организацию, предоставляющую такие услуги, то можно получить в персональное распоряжение качественную машину на выгодных условиях.

Особенности услуги

Аренда автомобиля с правом выкупа в Москве, которую предлагает SimpleDrive, является удобной альтернативой приобретения в кредит. Она будет актуальна в разных ситуациях – при испорченной кредитной истории или её отсутствии, при невозможности подтвердить источник дохода, что требуется для оформления кредита, либо в случае отсутствия времени для ожидания одобрения заявки в финансовых организациях. При долгосрочной аренде автомобиль передаётся в распоряжение клиента сразу после заключения договора, а погашение стоимости происходит частями, в течение нескольких лет.

Обратите внимание! Размер ежемесячного платежа определяется сроком, указанным в договоре. Максимальная длительность составляет 60 месяцев.

Преимуществом является и необходимость предоставления существенно меньшего пакета документации, чем в случае кредитования. Для оформления аренды потребуется:

● паспорт гражданина РФ;

● водительские права.

Преимущества договора аренды автомобиля с правом выкупа

Аренда с выкупом обладает следующими преимуществами перед автокредитом:

● небольшой первоначальный взнос;

● минимальный пакет документов для оформления;

● отсутствие необходимости подтверждать стабильный доход, предоставляя справку с места работы;

● оперативность оформления и возможность начать пользоваться транспортом уже через час.

По сравнению со стандартными условиями аренды, предлагаемыми в прокатных конторах, клиенты SimpleDrive не ограничены пробегом и могут свободно использовать транспортное средство, осуществляя поездки по Москве и МО. Автомобиль может использоваться для любых целей – личного передвижения или бизнеса. В конце установленного срока аренды транспорт переходит в собственность клиента. Существует и возможность досрочного выкупа.

Преимущества прокатной компании

Обращаясь за услугами в компанию, можно существенно сэкономить время и ресурсы, избежав необходимости самостоятельного подбора и последующей проверки авто. SimpleDrive занимается решением следующих вопросов:

● проверка юридической чистоты каждой машины;

● первичное оформление транспорта и постановка на учёт;

● выплата транспортного налога;

● проведение технического осмотра и устранение возможных недочётов в автомобиле;

● предпродажная подготовка;

● страхование машин по КАСКО на весь период.