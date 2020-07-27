Сервис по аренде авто с возможностью выкупа

Аренда автомобиля с выкупом представляет собой удобный вариант получения транспорта в случае невозможности его полной оплаты и оформления кредита. Если правильно выбрать организацию, предоставляющую такие услуги, то можно получить в персональное распоряжение качественную машину на выгодных условиях.
Особенности услуги
Аренда автомобиля с правом выкупа в Москве, которую предлагает SimpleDrive, является удобной альтернативой приобретения в кредит. Она будет актуальна в разных ситуациях – при испорченной кредитной истории или её отсутствии, при невозможности подтвердить источник дохода, что требуется для оформления кредита, либо в случае отсутствия времени для ожидания одобрения заявки в финансовых организациях. При долгосрочной аренде автомобиль передаётся в распоряжение клиента сразу после заключения договора, а погашение стоимости происходит частями, в течение нескольких лет.
Обратите внимание! Размер ежемесячного платежа определяется сроком, указанным в договоре. Максимальная длительность составляет 60 месяцев.
Преимуществом является и необходимость предоставления существенно меньшего пакета документации, чем в случае кредитования. Для оформления аренды потребуется:
● паспорт гражданина РФ;
● водительские права.
Преимущества договора аренды автомобиля с правом выкупа
Аренда с выкупом обладает следующими преимуществами перед автокредитом:
● небольшой первоначальный взнос;
● минимальный пакет документов для оформления;
● отсутствие необходимости подтверждать стабильный доход, предоставляя справку с места работы;
● оперативность оформления и возможность начать пользоваться транспортом уже через час.
По сравнению со стандартными условиями аренды, предлагаемыми в прокатных конторах, клиенты SimpleDrive не ограничены пробегом и могут свободно использовать транспортное средство, осуществляя поездки по Москве и МО. Автомобиль может использоваться для любых целей – личного передвижения или бизнеса. В конце установленного срока аренды транспорт переходит в собственность клиента. Существует и возможность досрочного выкупа.
Преимущества прокатной компании
Обращаясь за услугами в компанию, можно существенно сэкономить время и ресурсы, избежав необходимости самостоятельного подбора и последующей проверки авто. SimpleDrive занимается решением следующих вопросов:
● проверка юридической чистоты каждой машины;
● первичное оформление транспорта и постановка на учёт;
● выплата транспортного налога;
● проведение технического осмотра и устранение возможных недочётов в автомобиле;
● предпродажная подготовка;
● страхование машин по КАСКО на весь период.