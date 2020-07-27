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Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

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Для большого кроссовера Santa Fe компания Hyundai разработала спортивную версию, которая не относится к серии N Line. Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Представленный концепт спортивного кроссовера оснастили набором аксессуаров N Performance, а сам прототип показали в Южной Корее, где и планируется выпустить такой вариант.

Пакет доработок будет представлен только для внутреннего рынка, тогда как предлагать его на других рынках пока не планируется.

Отличить спортивный Hyundai Santa Fe можно будет по более агрессивному дизайну, где появятся колесные диски размером 21 дюйм, шины Michelin Pilot Sport, большие патрубки выхлопной системы, а также сдвоенный спойлер на пятой двери.

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

В салоне такой новинки будут новые сидения с особой отделкой, увеличенной боковой поддержкой и углепластиковыми задниками спинок.

Для задних пассажиров в спортивной версии предложат два экрана мультимедийной системы. Будет ли спортивный Hyundai Santa Fe доработан в техническом плане пока не сообщается.

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

hyundai Hyundai Santa Fe
Tvoe-avto.com
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