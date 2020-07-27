Mitsubishi планирует прекратить поставки новых моделей в Европу

Компания Mitsubishi отчиталась о результатах своей деятельности на рынке за первый квартал 2020 финансового года.

В отчетный период автопроизводитель получил чистый убыток в размере 1,6 млрд долларов.

Наряду с этим руководство компании сообщило о решении прекратить выход и поставки новых моделей на автомобильный рынок Европы.

При этом отмечается, что это временная мера, тогда как продажи и обслуживание ранее представленных на рынке моделей продолжается.

Стоит отметить, что убытки компания Mitsubishi понесла на фоне пандемии коронавируса, из-за которого наблюдается снижение продаж новых автомобилей.

Убыток Mitsubishi ожидает и по итогам второго квартала, а вот восстановление прогнозируется только во второй половине 2020 финансового года.