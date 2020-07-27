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Hyundai подала в ФАС ходатайство о покупке завода GM в Петербурге

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Российское подразделение компании Hyundai обратилось в ФАС с ходатайством, в котором просит приобрести завод американского концерна в Санкт-Петербурге.
Как передает «Интерфакс», Hyundai просит получить в собственность 94,83% производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто».

Завод General Motors в Шушарах еще в 2015 году прекратил свою работу и был законсервирован. Бюджетные модели марки Шевроле, а также бренд Опель тогда ушли с российского рынка.

Все это время производственная площадка была законсервирована. В прошлом году рассматривалась возможность продажи завода автопроизводителю «Юнисон Авто».

В этом году ФАС удовлетворила ходатайство белорусской компании, но о прогрессе в переговорах с того момента информации не было.

Стоит отметить, что предприятием GM в России также интересовали BMW и узбекский «Узавтопром».

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