Porsche и Dodge больше других удовлетворяют запросы своих владельцев

Это выяснили американские аналитики, которые провели опрос среди автомобилистов с целью выяснить, какие автомобили их полностью устраивают.

Так, оказалось, что в целом своим автомобилями в премиальном сегменте довольны владельцы Porsche. В этих машинах автомобилистов устраивает и дизайн, и основные характеристики, и послепродажное обслуживание.

В массовом сегменте больше всего довольным своими машинами владельцы Dodge. Следом за этой маркой в списке оказались Ram, GMC, Ford и Mini.

В премиальном сегменте помимо Porsche в рейтинге оказались Lincoln, Cadillac, BMW и Land Rover.

Среди моделей авто лучшими автомобилисты назвали Audi A3, BMW X6, Cadillac CT6, Genesis G70, Hyundai Veloster.