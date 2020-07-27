Российские аналитики рассказали, сколько автосалонов в России числится, сколько появилось новых и зарылось.

Как сообщили в «Автостат», в России за шесть месяцев закрылось 228 автомобильных дилеров и по состоянию на начало июля всего их насчитали 3 152.

При этом на начало года количество автосалонов на территории РФ было 3 370. Как отметили специалисты, в первом полугодии расторгнуто 362 контракта, а заключено новых всего 144.

С российского рынка, напомним, в указанный период ушли такие бренды как Hawtai и Ravon в связи с чем их дилерские сети существенно сократились.

Также под брендом LADA стали продавать Chevrolet Niva, а у компании Lifan дилерская сеть сократилась на 13 автосалонов.

При этом у таких компаний как Сhangan, FAW, Haval, JAC, и Chery, и Geely был зафиксирован рост числа открывшихся новых автосалонов.