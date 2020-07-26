Когда надо менять масло в коробке передач?

Любому автолюбителю со стажем известно, что в машине существуют узлы и агрегаты где необходима периодическая замена так называемых расходных материалов. К таким агрегатам относятся и коробки передач, о которых и пойдет сейчас разговор.

О замене масла в коробке передач

По регламенту – замена масла в коробке передач, это необходимая периодическая процедура ТО каждого автомобиля. Она строго прописана производителем автомобиля, а также автозавод указывает какое масло для коробки передач подойдет для той или иной модели машины. Вся последовательность по замене, четко прописана производителям в инструкции по эксплуатации каждого автомобиля. Она указана и в технологических картах, а также о замене масла знают и авторизированных сервисах того или иного производителя.

Соответственно, автопроизводителями запрещается подбор масляной смеси для КП самостоятельно, потому что это может привести к нежелательным результатам в процессе эксплуатации коробки передач. А это означает, что если вам к примеру, нравятся масла компании Ликви Моли, то это вовсе не означает что серия продуктов для КП от этого производителя идеально подойдет к коробке вашего автомобиля. Все дело в том, что такие эксплуатационные жидкости предлагаются производителями машин с учетом всех конструкционных особенностей и модификаций отдельно взятой модели. К тому же на выбор масла будут влиять и такие нюансы, как:

мощность двигателя;

является ли коробка автоматом;

есть ли коробка механической системой, и так далее.

Частота замены масла в различных видах коробок передач

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Что касается модификации коробок, то сегодня в автомобилях используются:

механические агрегаты;

автоматические коробки;

гидроавтоматы;

вариаторы.

Кроме того, в современных машинах сейчас применяются: роботизированные коробки, системы с двумя, иди даже с тремя сцеплениями.

Как бы там не было, но по сути с точки зрения инженерии, есть только механическая КП и традиционный гидроавтомат. Соответственно и применяемые масла в данном случае также двух видов. И это масло для гидротрансмиссий, а также их аналог для механических коробок.

Что касается периодичности замены масла в том и в другом случае, то каждый производитель дает свои рекомендации по этой теме. А вы должны прислушиваться к таким рекомендациям, и выполнять их. Это касается и вида, или типа масла. И если все делать правильно, то ваш автомобиль будет радовать вас много лет. Удачи!