Когда нужна смена свечей накаливаний Range Rover

Подключение мотора во время низкой отрицательной температуры с вышедшими из строя свечами окажется затрудненной, в некоторых случаях не представляется возможным.

Сравнивая со свечкой моторов бензиновых, свеча накаливания отличается более вытянутой формой и в сечениях очень тоньше. Тело свечи располагается в головках блока. Снаружи тело свечи сделано из сплавов стали. Область изнутри сделана из керамики с вольфрамовыми ниточками.

После того как подают напряженную рабочую область свечи могут разогреться до необходимой температуры, нагревая атмосферу в емкости сгораний с камерой. На внешний ид подобная согретая свеча оказывается ярко-красного оттенка. В основном подобный прогрев можно достигнуть примерно за 4-5 секунд. В этом случае может потребоваться замена свечей Range Rover при этом только у профессионалов.

Если за этот период свеча не нагревается, то она неисправная и нуждается в замене.

Свечи работают автоматическим образом во время подключения запусков. За это время на приборных панелях машины загорится особый значок спиралей. Потом индикатор на щитке угасает, что говорит о готовности к подключению. Однако перед заменой свечи накаливания, требуется ТО Рендж Ровер.

Как проверить свечу накаливаний?

Перед тем как начинается зимний период, советуется быстро выполнять проверку свечей накаливаний. Владелец способен сам оценивать потребность данной проверки. Это вы можете выявить по продолжительности подключения машины. Транспортное средство с неработающими свечами подключается всего за пару секунд. Если стартер прокручивается длительнее и подключение не имеет место, то это является поводом, чтобы проверить свечи.

В сервисе ЛР-Эксперт техническое обслуживание свечей накаливания этой марки авто осуществляется благодаря замерам сопротивления свечи. Если отметка очень менее либо больше, то вы можете делать вывод, что свеча неисправная и нуждается в замене.

Особенности замены свечей накаливания

Свеча располагается в условии все время перепада температур в камере сгорания, от минусовой температуры при совершенно остывшем моторе до пару сотен градусов, и месте соприкосновения с головками блоков.

К тому же на поломанной свече может накалываться сажа. Во время выкручивания свечи это нужно принимать во внимание. Во время попытки выкрутить подобную свечу есть возможность ее обломов.