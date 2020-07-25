Названы регионы-лидеры РФ по продажам пикапов с пробегом

Основой для нового рейтинга стали данные по продажам подержанных пикапов за пять месяцев 2020 года.

Регионы-лидеры РФ по продажам пикапов с пробегом были названы аналитиками «АвтостатИнфо», которые сообщили, что за период январь-май 2020 года на вторичном рынке было продано 14 910 таких автомобилей.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 10% меньше. Чаще всего пикапы с пробегом покупают в Москве, где результат составил 702 перепроданных экземпляра, что на 9,5% меньше.

Вторым крупным рынком по продажам подержанных пикапов стал Санкт-Петербург – 394 ед., что на 9% меньше. В тройке лидеров располагается Тюмень.

Там в отчетный период было продано 154 пикапа, что оказалось на 2,4% больше. Самара стала четвертой с показателем 148 шт., что на 15% больше.

В пятерке лидеров располагается Екатеринбург – 141 ед. (+2%). В десятке лидеров еще оказались: Краснодар — 141 ед. (-18%), Красноярск — 133 ед. (-18,4%), Владивосток — 129 ед. (+4%), Иркутск — 119 ед. (-1%) и Уфа — 116 ед. (-11%).