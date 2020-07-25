Названы самые доходные автомобили А-сегмента в России

Российские аналитики посчитали, сколько россияне потратили за период с января по май 2020 года на покупку автомобилей А-сегмента.



Также были названы и самые доходные автомобили А-сегмента в России. Так, в указанный период на российском рынке было продано машин указанного сегмента на сумму 641,2 млн рублей.

Больше всего россияне потратили на покупку модели KIA Picanto – 505 млн рублей. Таких автомобилей было продано 628 экземпляров.

На втором месте по доходности оказался Ravon R2. С продажи 124 экземпляров этой модели дилеры получили 60,6 млн рублей.

Следующим в списке оказался Smart Fortwo – 32 проданных единицы на сумму 38,2 млн рублей. Еще 19 млн рублей пришлось с продажи 18 экземпляров FIAT 500.

В целом, как отмечают аналитики «АвтостатИнфо», за пять месяцев года на российском рынке было продано 816 машин А-сегмента, что оказалось на 64% меньше, чем годом ранее.