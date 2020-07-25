Bugatti выпустит 500 детских электрокаров по цене в 30 тысяч евро

Компания Bugatti представила детский электромобиль, который получил название Baby II и будет выпущен лимитировано.



Детская машина представляет собой уменьшенную копию Type 35, которая выпускалась в 1920-х годах. Baby II оснащена электродвигателем и получила ценник в 30 тыс. евро минимум.

Для покупки предложат еще и более дорогую версию за 58 500 евро. Тираж машины будет ограничен 500 экземплярами. Baby II предназначен для детей возрастом от 14 лет.

В базовой версии автомобиль будет разгоняться до 20 км/ч, а мощность электромотора составит 1,3 л.с. В топовом исполнении максимальная скорость составит 70 км/ч, а мощность 13,3 л.с.

Будет еще и средняя модификация с максимальной скоростью 45 км/ч и мощностью установки 5,4 л.с.

На одной подзарадяке детский автомобиль проедет от 25 до 50 км в зависимости от версии. Еще в компании рассказали, что на создание одного электрокара требуется 200 часов, пишут «Автовести».