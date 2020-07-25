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Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

Новости
25.07.2020 12:18

Новинка была представлена в рамках мотор-шоу в Ченду 24 июля.

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.

Автомобиль имеет брутальный дизайн в стиле внедорожников из 80-х, а также можно заметить некоторые дизайнерские решения от Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Основой для модели стал кроссовер Haval H9, и у нее имеется независимая передняя подвеска и разрезной мост сзади. В движение Wey Tank 300 будет приводиться двухлитровым двигателем с отдачей 245 л.с.

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

В паре с ним будет работать 8-ступенчатый автомат, который будет работать с полноприводной системой с блокируемой муфтой в приводе передних колес. Пока Wey Tank 300 имеет статус предсерийного прототипа, а его серийная версия еще может измениться.

Впрочем, товарный вариант обещают презентовать уже в конце этого года. Wey Tank 300 будет не единственным новым внедорожником компании, так как планируется выпуск в линейке еще нескольких моделей.

Длина Wey Tank 300 составляет 4,5 метра, но ожидаются еще внедорожники длиной около 5,0 метра.

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

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