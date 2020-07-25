Как работают авторазборки?

Старые машины, поврежденные, а также корродированные, сожженные или просто нежелательные автомобили продаются на станцию разборки. Они включают в себя автомобили всех типов — легковые, фургоны, грузовики, автобусы, автомобили скорой помощи, мотоциклы, квадроциклы, тракторы, сельскохозяйственные прицепы, полуприцепы, кемпинги и другие. Но на каких правах действует такая станция и что происходит с автомобилем после его продажи? Для примера разберем авторазборку Ауди.

Правовые требования

Разборка должна иметь разрешение на проведение этого вида деятельности и иметь соответствующее местоположение — приемлемы участки, классифицированные как промышленная или сервисно-промышленная зона в Плане местного пространственного развития. Деятельность станции по разборке транспортных средств может иногда оказывать значительное воздействие на окружающую среду, и поэтому она должна быть полностью законной. Благодаря принципу «нулевых отходов», автоматическая утилизация является экологически безопасным способом уничтожения старого автомобиля, поэтому юридическая утилизация транспортных средств осуществляется с использованием технологии, основанной на Законе об отходах (Законодательный вестник 2013 года, пункт 21) и Законе об утилизации транспортных средств.

Что такое разборка автомобиля?

Когда машина идет на утилизацию, она разбирается на запчасти. Сама разборка начинается с измерения веса автомобиля и снятия подушки безопасности. Следующий шаг — избавиться от топлива и всех рабочих жидкостей, а также очистить систему кондиционирования от хладагента. Затем удаляются батареи, масляный фильтр, каталитический нейтрализатор выхлопных газов, окна, шины, ртутьсодержащие компоненты, аксессуары и детали, которые могут пригодиться для дальнейшего использования. К ним относятся: элементы освещения, электронное оборудование, стальные и алюминиевые диски, механические компоненты, то есть двигатели, коробки передач, амортизаторы, генераторы переменного тока и стартеры, а также крылья, капоты, бамперы, закрылки и двери, и многое другое. Это актуально как для разборки Фольксваген Пассат Б5.

Отдельные элементы сортируются и передаются только лицензированным получателям — стекло поступает на стекольный завод, масло — на точки сбора отработанного масла, пластик перерабатывается и используется для производства резиновых и пластмассовых деталей. Аккумуляторы с полной защитой транспортируются на аккумуляторные заводы, где разделяются кислота, свинец и пластик. С другой стороны, шины используются по-разному. Переработка материалов, с другой стороны, направлена на получение отдельных компонентов, из которых были изготовлены шины. Это актуально для разбора Шкода Октавия А5.

Так что авторазборка – это эффективное место для получения запасных деталей. Эффективные и пригодные для дальнейшей эксплуатации бу элементы дают новую жизнь другому автомобилю. Как правило, это запасные части, электрические и механические компоненты, а также компоненты из листового металла.