В отзывных автомобилях есть необходимость обновления программного обеспечения ЭБУ распределения питания.

Новый отзыв согласован с Росстандартом, в сообщении которого и говорится, что Toyota отзовет в России 26 автомобилей Toyota Prius.

Отзывными стали модели, которые выпустили в период с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015 года.

В автомобилях при полном нажатии педали акселератора при начале движения и последующее полное нажатие педали существует вероятность повышенных термических нагрузок в отдельных транзисторах ИСМ.

В какой-то момент транзисторы могут выйти из строя, что спровоцирует индикацию различных предупреждающих ламп и предупреждающих сообщений на приборной панели.

Для исправления вероятных проблем в машинах дилеры проведут обновление ПО. Все необходимые работы в рамках сервисной кампании проведут за счет компании.