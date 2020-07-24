В первую очередь новинки будут ориентированы на бразильский авторынок, а одна из них появится уже в следующем году.



Fiat готовит к выходу сразу два новых кроссовера, один из которых планируют выпустить для конкуренции с Hyundai Creta.

Второй кроссовер, вероятно будет иметь купеобразный кузов и на рынке он будет бороться за покупателей Volkswagen Nivus, который выйдет в 2022 году.

Конкурента Hyundai Creta планируют представить в 2021 году, а купеобразная новинка появится через год-два после дебюта первого.

Кросс-купе, как ожидается, будет иметь дизайн в стиле прототипа Fiat Fastback 2018 года. Другие подробности о проектах пока не раскрываются.