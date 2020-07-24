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Kia опубликовала первое изображение нового кроссовера Kia Sonet

Новости
24.07.2020 22:22

Kia скоро представит новый кроссовер под названием Sonet. Презентация этой модели состоится в Индии, а в этой стране новую модель и будут собирать.

Kia Sonet в модельном ряду компании расположится ниже Seltos, а в основе кроссовера будет лежать тележка, позаимствованная у Hyundai Venue.

Презентация абсолютно новой модели состоится 7 августа, но автопроизводитель может рассекретить внешность кроссовера раньше.

Накануне был опубликован тизер, на котором можно рассмотреть некоторые особенности кроссовера.

Kia опубликовала первое изображение нового кроссовера Kia Sonet

Kia Sonet получит рельефный капот, фирменную радиаторную решетку и рейлинги на крыше. Салон модели пока не рассекретили.

Предположительно Sonet в Индии будет предлагаться с 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и литровым турбодвигателем со 120-сильной отдачей.

Ранее еще сообщалось, что Sonet будет предлагаться с 1,5-литровым 90-сильным дизельным ДВС.

Трансмиссия для кроссовера будет доступна автоматическая, механическая или роботизированная.
Будущая новинка будет глобальной, и возможно она появится на российском рынке.

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