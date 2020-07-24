Kia скоро представит новый кроссовер под названием Sonet. Презентация этой модели состоится в Индии, а в этой стране новую модель и будут собирать.
Kia опубликовала первое изображение нового кроссовера Kia Sonet
Kia Sonet в модельном ряду компании расположится ниже Seltos, а в основе кроссовера будет лежать тележка, позаимствованная у Hyundai Venue.
Презентация абсолютно новой модели состоится 7 августа, но автопроизводитель может рассекретить внешность кроссовера раньше.
Накануне был опубликован тизер, на котором можно рассмотреть некоторые особенности кроссовера.
Kia Sonet получит рельефный капот, фирменную радиаторную решетку и рейлинги на крыше. Салон модели пока не рассекретили.
Предположительно Sonet в Индии будет предлагаться с 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и литровым турбодвигателем со 120-сильной отдачей.
Ранее еще сообщалось, что Sonet будет предлагаться с 1,5-литровым 90-сильным дизельным ДВС.
Трансмиссия для кроссовера будет доступна автоматическая, механическая или роботизированная.
Будущая новинка будет глобальной, и возможно она появится на российском рынке.