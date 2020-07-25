В Японии создали лимузин на базе кроссовера Toyota RAV4

Над удлиненным кроссовером работали сотрудники завода, на котором и собирается RAV4.

В городе Такаока сотрудники предприятия в рамках программы обучения в свободное от работы время создали удлиненный Toyota RAV4.

На создание лимузина у специалистов ушло четыре месяца, причем к проекту было привлечено 200 человек, и все они молодые сотрудники предприятия.

При создании лимузина Toyota RAV4 в кроссовере пришлось удлинять колёсную базу и готовить специальную вставку шириной 800 мм. Ее установили между передней и задней дверью.

В салоне удлинённого RAV4 менять ничего не стали, а все свободное место отвели для задних пассажиров.

Общая длина RAV4 после изменений составила 5400 мм, а масса автомобиля увеличилась на 100 кг.

Лимузин Toyota RAV4 создан в единственном экземпляре и только с целью обучения молодых специалистов.