Ограниченную серию кроссовера BMW X7 представила BMW

BMW представила особую версию роскошного кроссовера X7, которая будет предлагаться и в России, причем баварский автопроизводитель уже назвал цену на спецверсию.

В Россию привезут 60 ед. BMW X7 Dark Shadow Edition. Автомобили будут предлагать от 11 810 000 рублей.

Немецкая компания выпустит всего 500 ед. «черной» спецверсии флагманского кроссовера.

Отличить BMW X7 Dark Shadow Edition от обычной версии можно будет по особому цвету кузова («серый металлик») и большому количеству хромированных элементов.

Большой кроссовер получил рейлинги на крыше и солнцезащитные стекла.

Все экземпляры спецверсии получили 22-дюймовые колесные диски, аэродинамический М-пакет и спортивную выхлопную систему.

В салоне X7 Dark Shadow Edition использовали только премиальные материалы и вставки под рояльный лак.

Также в салоне установлена акустическая система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, панорамный люк и проекционный дисплей.

Спецверсия на российском рынке будет предлагаться только в семиместном варианте с 400-сильным дизелем или 530-сильным бензиновым мотором.