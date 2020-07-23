Новый отзыв уже согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится о проведении в России отзывной кампании.
Jeep отзывает в России более 250 моделей Jeep Cherokee
Как говорится в сообщении ведомства, Jeep отзывает в России более 250 моделей Jeep Cherokee, у которых выявили необходимость обновления ПО электронного блока управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB).
Новое программное обеспечение требуется автомобилям, выпущенным в период с 2014 года по настоящее время.
Новая прошивка необходима для того, чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста – стояночный тормоз.
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