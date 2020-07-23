Кроссоверы от Honda подорожали в России на 44-78 тыс. рублей

По данным специалистов портала «Цена Авто», цены выросли на все комплектации моделей CR-V и Pilot.

Теперь базовая версия Honda CR-V стоит 2 243 900 рублей, и за эту сумму клиенту предложат кроссовер с системой полного привода и 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с.

Версия Lifestyle с 2,4-литровым ДВС в дилерских центрах сейчас стоит 2 529 900 рублей, а самая дорогая комплектация – Prestige доступна для покупки от 2 825 900 рублей.

Стоимость Honda Pilot теперь начинается от 3 252 900 рублей, а цена самой дорогой комплектации составляет 3 970 900 рублей.

Напомним, на российском рынке Honda Pilot предлагается только с 3,0-литровым 249-сильным мотором.