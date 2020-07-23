Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero

Как сообщается, его сборка, а одновременно и закрытие автозавода состоится в следующем году.

На этом предприятии также осуществляется выпуск таких моделей как Outlander и Delica. Их выпуск на предприятии в Японии префектуре Гифу будет прекращен и организован на другом заводе.

Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.

К слову с этого автозавода еще осуществляются поставки внедорожника на экспорт. В нашу страну последнюю партию отправили еще в 2019 году.