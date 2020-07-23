Представители компании Mitsubishi рассказали, когда планируется снять с производства внедорожник Pajero.
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Как сообщается, его сборка, а одновременно и закрытие автозавода состоится в следующем году.
На этом предприятии также осуществляется выпуск таких моделей как Outlander и Delica. Их выпуск на предприятии в Японии префектуре Гифу будет прекращен и организован на другом заводе.
Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
К слову с этого автозавода еще осуществляются поставки внедорожника на экспорт. В нашу страну последнюю партию отправили еще в 2019 году.
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