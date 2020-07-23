Со следующего года на российском предприятии начнут собирать автомобили немецкой марки по полному циклу.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году.

Запуск корпуса нового завода, строительство которого подходит к концу, запланировано на июнь следующего года.

Благодаря запуску автомобилей BMW по полному циклу позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта (СПИК) по уровню локализации машин.

Сообщается, что с начала следующего года планируется начать пуско-наладочные работы.

Планируемые ежегодные объёмы производства автомобилей составят более 50 тыс. автомобилей. Около 15 тыс. кузовов планируется отправлять на экспорт по всему миру.