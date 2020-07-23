Предложение увеличить вдвое субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ поступило от министра энергетики Александра Новака.
Россиянам покроют 60% расходов при переводе машин на газ
Он внес предложение вице-премьеру Юрию Борисову, сообщают «Автовести», ссылаясь на «РБК» уточняя, что россиянам могут покрыть 60% расходов при переводе машин на газ.
Сейчас субсидии составляют 30% для физических лиц и представителей малого бизнеса.
Такое предложение поступило как одна из антикризисных мер, а дополнительно расходы автомобилистов еще на 30% должен покрыть «Газпром».
Между тем сообщается, что в правительстве поддержали данную инициативу, а значит владельцы автомобилей смогут существенно сэкономить при переводе автомобиля с бензина на газ.
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