Что ждет человека решившего купить новый автомобиль?

Покупку нового автомобиля вряд ли сможет назвать заурядным событием даже очень обеспеченный человек. А для большинства жителей постсоветского пространства покупка машины по значимости стоит сразу после покупки квартиры. К ней тщательно готовятся заранее, часами сравнивая преимущества той или иной модели. И большинство все равно теряется, оказавшись в салоне.

Как не попасть под обаяние продавца

Первый человек, с которым сталкиваются люди, решившие купить авто в автосалоне является их главной проблемой. А ведь по внешнему виду и поведению не скажешь. Официальные дилеры тщательно подбирают персонал, продажа даже одной машины сулит салону прибыль.

Даже если сотруднику автосалона удастся уговорить вас купить машину в полной комплектации вместо базовой, он может получить премию. Хорошие психологи сразу угадают настроение покупателя и будут пробовать подобрать к нему индивидуальный подход.

Самое главное — не растеряться под напором продавца, нахваливающего достоинства и недостатки модели, про которую покупатель уже прочитал все, что можно найти в интернете. Или, напротив, заостряя внимание на недостатках, которые (о чудо) были исправлены в другой модели.

Для того, чтобы купить авто у дилера и не попасться на крючок продавца лучше приходить в салон, например, с другом. Он, как незаинтересованное лицо, будет воспринимать происходящее более спокойно.

Нужно ли проверять машину из автосалона

Официальные дилеры все реже ассоциируются с недобросовестным ведением дел. Считается, что у них можно купить новый автомобиль без проверки. Тем не менее, так делать не рекомендуется. Во-первых, покупатель ничего не потеряет, проверив состояние автомобиля и документы. Во-вторых, машина до автосалона ехала своим ходом и с ней могло приключиться все что угодно. Бывает, что машины из салона уже имеют:

закрашенные или не закрашенные царапины (неаккуратно перевозили);

сколы и вмятины (неаккуратно грузили или перегружали);

дефекты из-за неправильного хранения (несоблюдение температурного режима, банальные дождь или град).

Вторичная окраска автомобиля снижает его стоимость. Так что если покупатель решит перепродать машину, продать ее как новую уже не получится. Любая экспертиза легко докажет то, что на определенном участке краска не заводская.

Кроме того, после покупки следует обратить внимание на оформление документов, сверив номера. Даже если продавец просто ошибся, что бывает, лишние проблемы с переписыванием документов для учета ГИБДД не нужны никому.