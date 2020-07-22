Внедорожник Urus представлен на рынке уже два года и за это время компания выпустила 10 тыс. экземпляров.
Lamborghini выпустила 10-тысячный кроссовер Urus
О выпуске 10-тысячного кроссовера Lamborghini Urus сообщили в компании, отметив, что «юбилейный» экземпляр отправится в Россию и он же окажется 250-м переданным клиенту автомобилем в нашей стране.
10-тысячный кроссовер Urus выполнен в черном матовом цвете Nero Noctis Matt, а его салон имеет черно-оранжевое оформление.
Кроме этого, кроссовер получил дизайн пакет Carbon. Стоит отметить, что новый кроссовер был представлен в декабре 2017 года.
Эта модель поспособствовала хорошему росту продаж автомобилей марки.
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