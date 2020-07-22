Спецификации российской версии ожидаемого внедорожника уже не являются секретом, ведь ранее автомобиль появился в базе Росстандарта.
Toyota запатентовала в РФ дизайн нового Toyota Highlander
Toyota Highlander уже сертифицировали для России, а недавно Toyota запатентовала в РФ дизайн нового Toyota Highlander.
Патентные изображения автомобиля уже появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Известно, что продажи новинки должны стартовать до конца лета, но точные сроки выхода, а также комплектации и цены пока не названы.
Между тем напомним, что ранее компания публиковала официальные изображения Toyota Highlander для РФ и тогда же были рассекречены и подробности о кроссовере.
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