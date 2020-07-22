Спецификации российской версии ожидаемого внедорожника уже не являются секретом, ведь ранее автомобиль появился в базе Росстандарта.

Toyota Highlander уже сертифицировали для России, а недавно Toyota запатентовала в РФ дизайн нового Toyota Highlander.

Патентные изображения автомобиля уже появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Известно, что продажи новинки должны стартовать до конца лета, но точные сроки выхода, а также комплектации и цены пока не названы.

Между тем напомним, что ранее компания публиковала официальные изображения Toyota Highlander для РФ и тогда же были рассекречены и подробности о кроссовере.