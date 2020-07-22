Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото

Купеобразный кроссовер от немецкой марки ранее фотографировали во время тестирования, однако недавно в базе китайского регулятора опубликовали официальные фотографии.



В результате купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X раскрыли на официальных фото, которые показали, что в целом новинка будет иметь дизайн от обычного Tiguan, но при этом получит купеобразный кузов, оригинальную корму, задние фонари и слегка измененный передний бампер.

В основе Volkswagen Tiguan X расположилась платформа удлиненной модификации кроссовера, который в Европе носит название Tiguan Allspace, а в Китае — Tiguan L.

Длина модели составит 4 764 мм, высота 1 628 мм, а расстояние между осями будет 2 791 мм. В моторной гамме, судя по документам, будет один двигатель, но в двух вариантах форсировки.

Речь идет о силовой установке 2.0 TSI. Ее мощность в зависимости от версии составит 186 или 220 л.с. Ожидается, что презентация Volkswagen Tiguan X состоится в ближайшее время.

Серийная сборка кросс-купе будет организована на предприятии компании в Китае. Появится ли такой вариант на других рынках пока неизвестно.