Речь идет о тягаче Mercedes-Benz Actros, который будет иметь двигатель класса Евро-6.

Эта модель уже проходит сертификационные процедуры, а между тем в Минпроторге сообщили, что ее производство будет организовано на предприятии «Даймлер Камаз Рус» в Набережных Челнах.

Производство нового тягача класса Euro 6 на «КамАЗе» стартует в ноябре, а в августе Mercedes-Benz Actros должен пройти сертификацию.

В тягаче установят двигатель нового поколения Mercedes-Benz OM 471. Он будет соответствовать стандартам Евро-6 и получит отдачу 449 л.с.

Кроме этого, в силовой установке будет реализована система выпуска топлива X-Pulse.

Для того, чтобы ДВС соответствовал современным экологическим стандартам специалисты усовершенствовали процесс сгорания топлива и систему нейтрализации отработавших газов.