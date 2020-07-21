Genesis анонсировала для россиян новый сервис и автомобили

«Хёндэ Мотор СНГ» для российского рынка анонсировала новые премиальные модели премиального класса, а это кроссовер Genesis GV80 и седан Genesis G80.

Genesis G80 в дилерских центрах появится в текущем году, а Genesis GV80 россиянам стоит ожидать в 2021 году.

Также автопроизводитель для россиян запустил новый сервис Genesis Mobility. Его презентация прошла в шоуруме Genesis Lounge в Москва-Сити.

На презентации представители компании рассказали, на каких условиях будет работать новый сервис и какие преимущества получит клиент при долгосрочной аренде премиального автомобиля марки Genesis.

Genesis Mobility сейчас позволяет оформить на год спортивный седан Genesis G70, который можно выбрать в комплектациях Supreme и Sport.

Стоимость подписки на месяц составляет от 68 900 рублей.

В эту сумму входит ТО, оформление страховки хранение шин и другие необходимые расходы.

Временному владельцу Genesis G70 доступно 2500 км пробега в месяц или 30 000 в год.

Каждый пройденный километр Genesis G70 сверх годового лимита компанией будет оцениваться в 10 рублей.