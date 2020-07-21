

Пока название новинки не раскрывается, а проект по его созданию носит название Е100. SsangYong рассекретил свой первый электрокар, опубликовав первые изображения.

Кроме этого, в компании немного рассказали о новинке. Так, например, сообщается о наличии в автомобиле алюминиевого капота, что позволяет немного снизить его вес.

Дизайн новинки будет выполнен в фирменной стилистике бренда с использованием дизайнерских решений от концепта e-SIV. К тому же первый электрокар не будет абсолютной новинкой, так как по сути это будет электрическая версия модели Korando/ Actyon.

Что касается силовой установки, то предполагается, что она будет как у концепта. Прототип был оснащен 190-сильным электродвигателем и комплектом батарей, которые обеспечат запас хода в 450 км.

В списке оснащенности появится система автономного вождения и информационно-развлекательная система с поддержкой управления голосом.

Источник: Автовести.