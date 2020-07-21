Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

В следующем месяце состоится презентация нового корейского кроссовера, который в модельном ряду компании займет место ниже Seltos.

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet. Накануне в сети было опубликовано тизерное изображение серийной версии модели.

Kia Sonet будет собираться в Индии. Внешность серийной версии кроссовера пока не рассекретили, а на тизере можно увидеть только рейлинги на крыше, светодиодную оптику и шильдик компании.

Ранее Sonet был замечен на дорогах общего назначения, но прототип был скрыт под камуфляжной пленкой.

Особенности кроссовера через нее невозможно было рассмотреть, при этом отчетливо были видны спортивные бамперы, хромированная радиаторная решетка и 16-дюймовые колесные диски.

В основе Kia Sonet лежит платформа от Hyundai Venue. Предположительно, модель будет комплектоваться 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с., а также литровым турбированным агрегатом мощностью 120 л.с.

Дизельный ДВС скорее всего будет доступен только полуторалитровый.

С такими моторами в Индии предлагаются механическая или автоматическая трансмиссии, а турбированый двигатель продают с семиступенчатым «роботом». Kia Sonet можно будет заказать только с передним приводом.

