Ford выпустила спецверсию Ford Transit для охотников и рыболовов

Специальная версия Ford Transit уже имеет одобрение типа транспортного средства и скоро станет доступна для покупки.



Основой для спецверсии, которая ориентирована для любителей охоты и рыбалки, стала грузопассажирская модификация массой 2,3 тонны. В машине организовано три отсека.

В первом будет водительская кабина с двухместным сидением, второй отсек предназначен для груза, а между ними будет пространство для пассажиров, где сможет разместиться до шести человек.

Внешне такой Ford Transit будет отличаться специальным обвесом, получит дополнительные прожекторы, лестницу для подъема на крышу, лебедку и антикоррозийное покрытие.

Кроме этого, стоит отметить наличие в машине трехместных диванов, автономный отопитель, металлический сейф, инвентарь для охоты и рыбалки и канистру на 20 литров.

В движение новая версия будет приводиться 2,2-литровым дизельным ДВС с отдачей 125 л.с., пару которому составляет 6-скоростная механика.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. О сроках выхода новинки и ее стоимости информации пока нет.