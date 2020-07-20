Японский автопроизводитель неожиданно провел презентацию собственного обновленного логотипа.
Toyota продемонстрировала свой обновленный логотип
Обновление логотипа произошло по принципу, как ранее изменились логотипы у Nissan, Volkswagen и BMW. В частности, Toyota сделала его минималистичным, за счет двухмерного дизайна.
Помимо этого, логотип в автомобилях марки начнут использовать отдельно, а точнее без приписки названия бренда.
В компании посчитали, что приписка названия марке не нужна, так как сам логотип является узнаваемым и перегружать его дополнительными элементами уже не нужно.
Обновленный логотип будут использовать не только в обычных автомобилях, но и в электрокарах, а также беспилотниках.
Его будут устанавливать постепенно по мере выхода новых или обновленных моделей.
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