Toyota продемонстрировала свой обновленный логотип

Обновление логотипа произошло по принципу, как ранее изменились логотипы у Nissan, Volkswagen и BMW. В частности, Toyota сделала его минималистичным, за счет двухмерного дизайна.

Помимо этого, логотип в автомобилях марки начнут использовать отдельно, а точнее без приписки названия бренда.

В компании посчитали, что приписка названия марке не нужна, так как сам логотип является узнаваемым и перегружать его дополнительными элементами уже не нужно.

Обновленный логотип будут использовать не только в обычных автомобилях, но и в электрокарах, а также беспилотниках.

Его будут устанавливать постепенно по мере выхода новых или обновленных моделей.