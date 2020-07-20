Шумоизоляция автомобиля – какие прерогативы этого процесса

Не секрет, что каждому современному автомобилисту по душе салон машины, который отличается тишиной даже в тот момент, когда мотор работает на предельных оборотах. Такого успеха можно добиться, если обработать авто специальными материалами, поглощающими шум и вибрации.

О материалах для проведения таких работ

Современный рынок шумоизоляционных материалов достаточно разнообразен. Основа для проведения таких работ делится по:

своему составу;

ценовым характеристикам;

техническим возможностям.

Важный нюанс

Чем качественнее шумоизоляция авто цена ее соответственно выше, а работы по ее монтаже более сложные и дорогие.

Кроме того, материалы, о которых речь, могут делиться на те, которые обеспечивают в автомобиле такие качества, как:

виброизоляция;

шумоизоляция;

шумопоглащение.

Материалы для избавления от вибрации и шумов в машине

К вибрационно-поглащабщим материалам можно с уверенностью отнести основы с битумно-каучуковыми смесями и различными композициями, которые предварительно нанесены на алюминиевую фольгу. При этом самыми популярным в этом ряде материалов считается силэн. Делается этот материал из вспененного полиэтилена.

Что касается поглотителя шумов, то его роль играют такие материалы как войлок и современный материал – вспененный полиуретан. Благодаря своему пористому составу этот композит обладает чудесными качествами поглощения шума и вибрации. Для поглотителя шума, важным является влагозащитный слой, потому что вспененный полиуретан, имея пористую структуру, не только очень хорошо справляется со звуковыми волнами, гася их по дороге в салон машины, но и отлично может впитывать воду, если не защитить его от нее. Намокшая звукоизоляция стает менее эффективной. Поэтому такой материал лучше не использовать в местах, где очень много влаги. Но вот в сухих местах такие звукоизоляционные материалы очень эффективны.

Преимущества шумоизоляции в автомобиле

Говоря о преимуществах шумоизоляции в автомобиле, необходимо отметить, что после проведения такой операции, вы получаете много позитивных моментов, среди которых можно отметить:

акустический комфорт. А это, прежде всего, лучшее звучание музыкальных композиций в салоне машины. Происходит это, прежде всего, благодаря тому, что за счет уплотнения металла и усиления виброизоляции звуковые волны не гуляют, и это дает возможность даже недорогой акустике выдавать приличный звук;

снижение посторонних шумовых эффектов. Разговаривать в салоне машины после проведения качественной шумоизоляции даже при работе мотора просто, потому что шум не попадает в салон. Проверить это можно, если открыть окно в автомобиле;

снижение вибрационных нагрузок. После проведения обработки авто шумоизоляционными материалами в несколько раз снижается вибрация на все основные части машины, а также появляется так называемый теплоизоляционный эффект.

Таким образом, потратившись немного на проведение такой процедуры как вибро и звукоизоляция, вы получите комфортный и безопасный салон, который будет очень удобный во время движения в городе и в процессе авто путешествий.