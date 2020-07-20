Китайская FAW зарегистрировала бренд Bestune в России

Автопроизводитель FAW может представить на российском рынке новый кроссовер, который будет представлен под брендом Bestune.



Именно такой бренд был зарегистрирован в базе Роспатента. По предварительным данным, уже в четвертом квартале года, компания выведет на рынок кроссовер Bestune T77.

Спецификации кроссовера для российского рынка пока неизвестны, а в Китае он продается с турбированным 1,2-литровым ДВС.

Его мощность, работая в паре с пятискоростной механикой или семиступенчатым роботом составляет 143 лошадиных силы, а показатель крутящего момента равен 204 Нм.

Система привода в автомобиле предусмотрена только на переднюю ось. Новинка создавалась по мотивам прототипа T-Concept, представленного в начале этого года.

Его габариты составили: 4 525/1 845/1 615 мм, расстояние между осями — 2 700 мм.

В списке оснащенности будет большое количество современных систем и опций, включая мультимедийную систему с большим экраном, климат-контроль, системы безопасности, отделка салона кожей, система старт/стоп, а также колесные диски размером 18 дюймов и многое другое.