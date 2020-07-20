Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Модель Volkswagen Arteon в прошлом месяце стала доступна россиянам для покупки.



Этот автомобиль пришел на смену седану Passat CC и представлен в двух топоввых комплектациях.

Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.

В ней, как сообщается, насчитывается только 200 автомобилей. Volkswagen Arteon для России предложили с 2,0-литровым 190-сильным двигателем, работающим в паре с семискоростным роботом и переднеприводной системой.

Машина, как упоминалось выше, представлена в двух комплектациях — R-Line и R-Line Premium. Их стоимость составляет 2 639 000 и 2 999 000 рублей.

В списке оснащенности заявлена система электронного распределения тормозного усилия при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, климат-контроль и другое.

За дополнительную плату появится навигационная система, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Колесные диски для лифтбека предложат размером 18 или 19 дюймов.