Составлен топ-3 недорогих SUV с полным приводом на вторичном рынке РФ

Вторичный автомобильный рынок в России очень обширный, ведь на нем можно найти автомобили, которые официально никогда не продавались в стране.

Среди подержанных авто большой популярностью пользуются внедорожники и полноприводные кроссоверы.

Среди них самыми популярными являются Mitsubishi Pajero второго поколения и первое поколение Honda CR-V, пишет «ТарантасНьюс».

Mitsubishi Pajero многих привлекает за счет своей конструкции, да и к тому же эта модель идеально подходит для любителей рыбалки и охоты.

Также стоит отметить, что Pajero второй генерации оснащается надежными моторами. До 400 тыс. рублей сейчас на вторичном рынке можно найти «живой» экземпляр 1997-1998 годов выпуска.

Honda CR-V первого поколения до сих пор остается актуальным, причем на этой машине можно комфортно передвигаться не только по городским дорогам, но также и на легком бездорожье.

Honda CR-V в неплохом состоянии можно прибрести по цене от 300 до 350 тыс. рублей.

Toyota RAV4 первого поколения первопроходец в своем классе, ведь изначально эта модель удивляла покупателя своей внешностью и надежностью.

Сейчас японский кроссовер уже кажется не таким привлекательным, но за счет надежного мотора и трансмиссии он на вторичке пользуется хорошим спросом.

Причем на покупку Toyota RAV4 первого поколения можно потратить до 350 тыс. рублей.