«АвтоВАЗ» вынужден прекратить продажи своих автомобилей в Германии из-за новых эконорм.

Отечественные Lada не соответствуют жестким европейским требованиям, и автопроизводитель пока не намерен модернизировать силовые агрегаты под текущие требования.

Но слухам Lada 4х4 может все-таки появиться в Германии. Ее сборку планируют организовать в городе Магдебург, о чем сообщает портал «Лада.Онлайн».

Инициаторы проекта уже обговорили с инвесторами и специалистами запуск проекта.

Сообщается, что в немецкой Lada 4х4 комплектующие могут устанавливать, как российского производства, так и европейского.

Известно, что в случае отсутствия возможности сборки Lada 4х4 инициаторы намерены выпустить автомобиль в другом кузове, но с комплектующими от российского внедорожника.

По данным «За рулем», за основу другого авто возьмут внедорожник Аскет от российской компании «Супер-Авто».