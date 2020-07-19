«АвтоВАЗ» вынужден прекратить продажи своих автомобилей в Германии из-за новых эконорм.
Производство Lada 4×4 могут запустить в Германии
Отечественные Lada не соответствуют жестким европейским требованиям, и автопроизводитель пока не намерен модернизировать силовые агрегаты под текущие требования.
Но слухам Lada 4х4 может все-таки появиться в Германии. Ее сборку планируют организовать в городе Магдебург, о чем сообщает портал «Лада.Онлайн».
Инициаторы проекта уже обговорили с инвесторами и специалистами запуск проекта.
Сообщается, что в немецкой Lada 4х4 комплектующие могут устанавливать, как российского производства, так и европейского.
Известно, что в случае отсутствия возможности сборки Lada 4х4 инициаторы намерены выпустить автомобиль в другом кузове, но с комплектующими от российского внедорожника.
По данным «За рулем», за основу другого авто возьмут внедорожник Аскет от российской компании «Супер-Авто».