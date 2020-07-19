Флагманский кроссовер от Hyundai получил новую версию

Hyundai для своего большого кроссовера разработала новую версию, которая отличается от топовой комплектации Limited отделкой салона и некоторыми внешними элементами.

Новая комплектация получила название Calligraphy. Она доступна исключительно с 3,6-литровым 291-сильным силовым агрегатом V6. Трансмиссия предлагается только автоматическая 8-ступенчатая с системой полного привода.

Внешне Calligraphy от других комплектаций отличается иной радиаторной решеткой с элементами в форме треугольника, новыми корпусами боковых зеркал и дополнительным стоп-сигналом расположенном на пятой двери.

Также Palisade в новой версии получил эксклюзивные колесные диски.

В салоне добавили руль с отделкой из перфорированной кожи и контрастную прострочку на панелях дверей, а также замшевый потолок.

На американском рынке Hyundai Palisade Calligraphy предлагается за 48 890 долларов, что на 1140 долларов дороже, чем версия Limited.