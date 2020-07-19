Регионы РФ, в которых больше всего продается машин А-сегмента

Российские аналитики рассказали, как на российском рынке продаются подержанные автомобили А-сегмента и в каких регионах их чаще всего покупают.

Как выяснили аналитики «АвтостатИнфо», в период с января по май 2020 года, на вторичном авторынке России было перепродано 25 683 сверхкомпактных автомобиля, что оказалось на 20% хуже, чем годом ранее.

Лидером по продажам в своем сегменте остается Daewoo Matiz с результатом 10 311 перепроданных экземпляров.

На второй строчке располагается «ОКА», а в тройку лидеров входит KIA Picanto. Чаще всего машины А-сегмента продаются в Москве – 1 581 ед.

На втором месте по объёмам продаж таких авто оказался Краснодарский край (1 574 ед.), а Московская область располагается в тройке лидеров (1 305 шт.).

Ростовская и Свердловская области вошли в топ-5 регионов РФ, в которых больше всего продается машин А-сегмента с результатами 1 196 и 1 081 ед.